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وتؤكد الصحيفة أن "السياسة المتعلقة بأوكرانيا تلعب أيضا دورا" في الانتخابات. وهكذا، أظهر استطلاع أجراه معهد Infratest dimap أن 46٪ فقط من السكان يعتبرون مسار شولتس نحو أوكرانيا صحيحا.

وقال عضو رفيع المستوى في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بعد هزيمة الحزب، قد يبدأ نقاش في المجتمع حول صحة سياسة المستشار الحالي.

وأعرب ممثل آخر للحزب الاشتراكي الديمقراطي عن مخاوفه من أن تؤدي النتيجة غير الموفقة في الانتخابات الإقليمية إلى احتكاك (خلافات) داخل الائتلاف الفيدرالي الحاكم.

ووفقا لنتائج الانتخابات البرلمانية الإقليمية التي أجريت في ولاية شمال الراين وستفاليا، فاز الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) حصل على نتيجة 35.7٪ من الأصوات. وحصل الحزب الديمقراطي الاشتراكي (برئاسة شولتس) على أدنى نتيجة في تاريخه، 26.7٪ من الأصوات، وفي المرتبة الثالثة كان حزب الخضر الذي استطاع الحصول على تأييد 18.2٪ من الناخبين.