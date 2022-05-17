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البرلمان العراقي يدرس مسودة جديدة لقانون الأمن الغذائي

البرلمان العراقي يدرس مسودة جديدة لقانون الأمن الغذائي
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، أن قانون الأمن الغذائي سيقدم الى البرلمان للتصويت عليه.

العالم - العراق

وقال الزاملي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "اجتمع مع اللجنة القانونية بخصوص قانونين مهمين يجب أن يتم رفعهما بعد الحصول على الموافقة ومناقشتها في اللجنة القانونية وهو تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ويجب أن يرفع للقراءة في أقرب جلسة".

واشار الى أن "قانون الامن الغذائي الجديد قدم من قبل اللجنة المالية النيابية كمسودة قانون وسيتم قراءته قراءة أولى من قبل مجلس النواب والتصويت عليه وتحويله للتنفيذ من قبل الحكومة"، مبينا ان " مسودة القانون يخص المواطن وشريحة الرعاية الاجتماعية وصرف حقوق الفلاحين ورصد مبلغ الى وزارة الكهرباء لتسديد الديون واستيراد الغاز ".

وأضاف أن" هناك فقرات أخرى تمس الأمن الغذائي وبدون هذه الفقرات إذا لم تشرع القوانين التي تخص المواطن العراقي وتعالج مواضيع الكهرباء والتنمية الزراعية والرعاية الاجتماعية سوف تتعطل الحياة وبالنتيجة المواطن يريد من البرلمان الكامل الشرعية الكثير".

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البرلمان العراقي يدرس مسودة جديدة لقانون الأمن الغذائي

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