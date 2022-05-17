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دعوات صهيونية متطرفة لهدم قبة الصخرة المشرفة بالأقصى المبارك

دعوات صهيونية متطرفة لهدم قبة الصخرة المشرفة بالأقصى المبارك
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

تجددت دعوات المستوطنين المتطرفين، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في مسيرة الأعلام وفعاليات تهويد المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

العالم- الاحتلال

ودعا زعيم منظمة "لاهافا" المتطرفة "بنتسي غوفشتاين" المستوطنين، للمشاركة في مسيرة "الأعلام" السنوية المقررة نهاية شهر أيار/ مايو الجاري، داخل البلدة القديمة في القدس.

وفي دعوة متطرفة، طالب غوفشتاين بهدم قبة الصخرة المشرفة داخل المسجد الأقصى المبارك.

وتدعو جماعات الهيكل المزعوم بين الوقت والآخر، إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، تزامنا مع الأعياد اليهودية.

وكانت الجماعات الاستيطانية تنوي إقامة مسيرة أعلام بالقدس المحتلة، وذلك في رابع الأيام التي يقتحم فيها المستوطنون باحات المسجد الأقصى بحماية من جنود الاحتلال، فيما يعرف بـ”عيد الفصح”، إلا أن تهديدات المقاومة الفلسطينية دفعت حكومة الاحتلال إلى عدم السماح بهذه المسيرة.

واندلعت مواجهات بين جيش الاحتلال والمستوطنين، الذين حاولوا تنظيم المسيرة، متهمين قيادة الاحتلال بالانصياع للمقاومة الفلسطينية والاستسلام لها.

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