حكومتان في ليبيا وعودة التوتر الى طرابلس...بعد وعيد، روسيا تقلل من أهمية انضمام فنلندا والسويد للناتو

العالم - بانوراما

واثر تلك الاشتباكات أعلنت حكومة باشاغا، مغادرتها العاصمة حرصا على سلامة وأمن المواطنين وحقنا للدماء..ولا تزال ليبيا غارقة في ازمة سياسية عميقة بعد فشل الاطراف السياسية بإجراء انتخابات والاتفاق على خارطة حل سياسي تنهي الانقسام الحالي.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تقليل روسيا من أهمية انضمام فنلندا والسويد الى حلف شمال الأطلسي الناتو، معتبرة انها لن تحدث فارقا كبيرا كون البلدين كان يستخدمان للتدريبات العسكرية للحلف في السابق.



وكانت السويد وفنلندا تقدمتا بطلب رسمي للإنضمام إلى الناتو على خلفية التوترات بين روسيا والغرب والحرب في أوكرانيا .

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.