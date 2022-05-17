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خلال استقباله وفدا موريتانيا..

الرئيس الأسد: الحرب على المنطقة فكرية وهي أخطر تأثيراً من العسكرية

الرئيس الأسد: الحرب على المنطقة فكرية وهي أخطر تأثيراً من العسكرية
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم وفداً برلمانياً موريتانيا برئاسة المصطفى صهيب رئيس لجنة الصداقة الموريتانية السورية في مجلس النواب الموريتاني.

العالم - سوريا

وجرى الحديث حول الأوضاع على الساحة العربية والدور الأساسي للشعوب في استقرار هذه المنطقة عبر حفاظها على هويتها وتمسكها بها حيث اعتبر الرئيس الأسد أن الحرب على هذه المنطقة هي بالأساس حرب فكرية وعقائدية وهي أخطر وأشد تأثيراً من الحرب العسكرية مشيراً إلى أن الشعب الموريتاني ورغم البعد الجغرافي لبلاده إلا أنه وعبر مراحل مختلفة من التاريخ ظل دائماً مرتبطاً ومتمسكاً بهويته وانتمائه العربي.

وأكد الرئيس الأسد أهمية الزيارات المتبادلة بين الوفود البرلمانية والشعبية واستثمار نتائجها عبر تحويلها إلى أفكار وآليات عمل تقرب بين الشعوب وتخدم مصالحها.

ونوه أعضاء الوفد بمواقف سوريا والتزامها بالقضايا العربية وأشاروا إلى المكانة الخاصة لسوريا لدى كل الموريتانيين مؤكدين على الاستمرار بالوقوف إلى جانب الشعب السوري في وجه الحرب الإرهابية التي يتعرض لها والتي لم تستهدفه فقط وإنما كل الشعوب المتمسكة بعروبتها.

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خلال استقباله وفدا موريتانيا.. الرئيس الأسد: الحرب على المنطقة فكرية وهي أخطر تأثيراً من العسكرية

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