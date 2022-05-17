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نتائج الاستحقاق الانتخابي اللبناني تأتي بما لا تشتهي سفن المحور الأمريكي

الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

انتهت الانتخابات النيابية في لبنان وغدا يوم اخر.

العالم - مراسلون

لم تاتي حسابات الحقل الامريكي كما اراد بيدر المقاومة وحلفائها رغم الحملة الشعواء والتضليل الذي مارسته القوى السياسية المدعومة امريكيا وادواتها الاعلامية ليظهر المخاض الانتخابي استفتاءا قويا لخيار المقاومة من خلال كثافة الاقتراع التي سجلت اعلى نسبة بين دوائر لبنان الخمس عشرة.

المراقبون رصدو في نتائج الانتخابات فشلا لمنظومة امريكا في لبنان واخفاقها من بلوغ الهدف الذي رسمته قبل عبر سناريوهاتها الدعائية قبل حصولها . .

ومع استكمال النتائج وتثبيتها تكون المقاومة قد اثبتت مرة اخرى انها خيار تمثيلي وازن شعبيا وبرلمانيا ليبدأ مسار المخاضات الاخرى لاسيما تلك المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس للبلاد ووضع خطة التعافي على سكة التنفيذ انطلاقا من الثوابت الوطنية التي تحفظ مصالح لبنان واللبنانيين بعيدا عن الارتهان واجندات الخارج .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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