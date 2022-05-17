عودة التوتر إلى العاصمة الليبية طرابلس إثر اندلاع مواجهات مسلحة

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باشاغا أعلن الإنسحاب بعد مدة قصيرة من المواجهات حقنا للدماء وفق قوله متهما الدبيبة بجر البلاد إلى أتون حرب هي في غنى عنها داعيا أياه إلى الامتثال للشرعية الدستورية.



مواجهات أعادت الهواجس والمخاوف من عودة الصراع العسكري بليبيا بعد أزيد من سنة من الهدنة التي أُعلنت فاسحةً المجال لمشاورات عسكرية وسياسية لامست الحل أكثر من مرة لكنها فشلت في الوصول إلى تسويات نهائية.

هدوء حذر ذلك الذي تشهده العاصمة الليبية طرابلس بينما تتواصل حرب التصريحات والبيانات بين الفرقاء الليبيين، ليبقى المواطن الليبي هو الخاسر الأكبر من الوضع الراهن في ظل غياب أي رؤية أو خارطة طريق واضحة.

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