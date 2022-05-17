بالتفاصيل.. حظر سير الدراجات النارية و "التك تك" في بغداد

العالم - العراق

وقالت القيادة في بيان ، "تؤكد قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء المصادف ١٧ ايار ٢٠٢٢ تعليماتها لإصحاب الدراجات النارية بالالتزام بالتوجيهات السابقة بصدد حركة الدراجات النارية، والتي تتضمن حظر حركة الدراجات النارية وعجلات التكتك من الساعة السادسة مساءً ولغاية الساعة الخامسة صباحاً من اليوم التالي".

واضاف البيان، "يستثنى من ذلك دراجات خدمة التوصيل وذلك بعد حصولهم كتاب التخويل الصادر عن المقرات المتقدمة لعمليات بغداد الكرخ والرصافة، بالاضافة الى منع صاحب الدراجة من حمل شخص ثاني لأي سبب كان، وان المخالف سيعرض نفسه للمسائلة القانونية".