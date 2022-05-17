موسكو: سنتخذ اجراءات ليست بمصلحة أحد

العالم ـ أوروبا

وقال ريابكوف لقناة "روسيا-24" التلفزيونية: "كما ترون، هم أنفسهم لا يعرفون ما يريدون. إنهم يعانون من عدم فهمهم كيف سيكون العالم في المستقبل، ويعانون من حتمية تعدد الأقطاب في هذا العالم".

وأضاف: "بمجرد انقضاء فترة التحليل الذي نجريه في موسكو لعواقب هذه الخطوة (انضمام فنلندا والسويد للناتو) من وجهة نظر الهيكل العام للقوات والوسائل في أوروبا وشمال أوروبا، سيتعين علينا اتخاذ إجراءات تعويضية، ولن يربح أحد من هذه الإجراءات".

وصوت البرلمان الفنلندي اليوم الثلاثاء لصالح الانضمام إلى حلف "الناتو" بغالبية بلغت أكثر من 95% ما يتيح إرسال الترشيح الرسمي إلى مقر الحلف. من جانبها، وقعت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي اليوم، الثلاثاء، على مذكرة طلب انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".