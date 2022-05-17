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ردا على انضمام فنلندا والسويد للناتو...

موسكو: سنتخذ اجراءات ليست بمصلحة أحد

موسكو: سنتخذ اجراءات ليست بمصلحة أحد
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو ستضطر إلى اتخاذ إجراءات تعويضية بعد انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، ولن يستفيد منها أحد.

العالم ـ أوروبا

وقال ريابكوف لقناة "روسيا-24" التلفزيونية: "كما ترون، هم أنفسهم لا يعرفون ما يريدون. إنهم يعانون من عدم فهمهم كيف سيكون العالم في المستقبل، ويعانون من حتمية تعدد الأقطاب في هذا العالم".

وأضاف: "بمجرد انقضاء فترة التحليل الذي نجريه في موسكو لعواقب هذه الخطوة (انضمام فنلندا والسويد للناتو) من وجهة نظر الهيكل العام للقوات والوسائل في أوروبا وشمال أوروبا، سيتعين علينا اتخاذ إجراءات تعويضية، ولن يربح أحد من هذه الإجراءات".

وصوت البرلمان الفنلندي اليوم الثلاثاء لصالح الانضمام إلى حلف "الناتو" بغالبية بلغت أكثر من 95% ما يتيح إرسال الترشيح الرسمي إلى مقر الحلف. من جانبها، وقعت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي اليوم، الثلاثاء، على مذكرة طلب انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

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