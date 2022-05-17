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بايدن يستضيف زعماء السويد وفنلندا الخميس المقبل

بايدن يستضيف زعماء السويد وفنلندا الخميس المقبل
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر إعلامية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستضيف زعماء السويد وفنلندا في البيت الأبيض لعقد اجتماع، يوم الخميس القادم.

العالم ـ الأميركيتان

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP"، سيستضيف بايدن رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، والرئيس الفنلندي سولي نينيستو، في البيت الأبيض يوم الخميس، وسط سعيهما للانضمام إلى الناتو على إثر الحرب في أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض إنهم سيناقشون طلبات البلدين للانضمام إلى تحالف الدفاع المشترك، وكذلك الأمن الأوروبي على نطاق واسع.

وحظيت طلبات "الدول المحايدة منذ فترة طويلة"، بالانضمام إلى الناتو بالثناء على نطاق واسع داخل الحلف، على الرغم من أن تركيا أبدت تحفظات.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع قبل أن يغادر بايدن واشنطن في رحلة تستغرق أربعة أيام إلى كوريا الجنوبية واليابان.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أشار في وقت سابق اليوم، إلى أن حلف الناتو قد يسعى للتحرك شرقا من خلال أراضي فنلندا والسويد. وقال لافروف: "ستعرف موسكو أي بقعة من أراضي السويد وفنلندا سيستخدمها الناتو، وبناءً على ذلك، سوف نستخلص النتائج".

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