حماس تدين عزم واشنطن رفع منظمة صهيونية متطرفة من قوائم الإرهاب

العالم- فلسطين

وأكد الناطق باسم "حماس"، عبد اللطيف القانوع، في تصريح مكتوب، أنَّ "القرار يثبت من جديد انحياز واشنطن الفجّ للاحتلال وجماعاته المتطرّفة، التي ولغت في دماء أبناء شعبنا، ولم تقم إلّا على ترسيخ العنصرية والقتل، وما زالت تمارس ذلك".

ودعا القانوع، المجتمع الدولي إلى تجرّيم وملاحقة قادة هذه الحركة الإرهابية، وكل الجماعات الصهيونية المتطرّفة جرّاء الجرائم التي اقترفوها بحقّ شعبنا الفلسطيني.

ورأى في استبعاد الحركة المتطرفة من قوائم الإرهاب، "تكريسًا فاضحًا لازداوجية المعايير، عندما يتعلّق الأمر بشعبنا وقضيته العادلة".

وأعلنت الولايات المتحدة، أمسالأحد، عزمها شطب خمس منظمات متطرفة، من القوائم الأمريكية للإرهاب، من بينها حركة "كهانا كاخ" اليهودية المتطرفة، التي تفذ أحد أفرادها مجزرة المسجد الإبراهيمي عام 1994.

والحركة، حزب سياسي عنصري متطرف، يدعو إلى طرد الفلسطينيين من بلدهم، وإقامة دولة يهودية، وسحبت السلطات الإسرائيلية ترخيصه عام 1994، عقب مجزرة المسجد الإبراهيمي.