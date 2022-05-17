نبيه بري للناخبين: ثقوا بأن ما أنجزتموه سيُعيد لبنان أكثر قوةً ومنعة

العالم- لبنان

جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري حول نتائج الانتخابات النيابية قائلا: "فلتكن النتائج يوما لبنانيا آخر".

وأضاف: أيها اللبنانيون جميعكم مدعوون إلى الاحتكام لقرارات الناس موكدا أنه آن الأوان لخفض سن الاقتراع حتى الـ 18 عاما.

وصرح نبيه بري بأنه يجب أن يلتقي اللبنانيون لنبذ الكراهية وخطابها وإرساء حوار جدي للشراكة ودفن القانون المسيء للشراكة.



وقال: فنلقي الخطاب المتوتر والتحريضي جانباً ولتهدأ كل الرؤوس الحامية ونحن أبناء وطن واحد قدرنا أن نعيش سويا مشيرا إلى أن الأزمات التي تعصف بنا هي عابرة للطوائف.





كما دعا نبيه بري لإقرار خطة للتعافي المالي والاقتصادي وإقرار استقلالية القضاء والانتقال بلبنان من دول المحاصصة إلى الدولة المدنية و إنجاز كافة الاستحقاقات الدستورية في موعدها وقطع الطريق لإغراق البلد في الفراغ.



وخلص إلى القول: نؤكد باسم الثنائي بأن حدود لبنان وثرواته في البحر هي استحقاق لا يقبل ولا نقبل التفريط والتنازل والمقايضة والمسامة به.