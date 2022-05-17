اللواء باقري يلتقي الرئيس الطاجيكي

العالم - إيران



وبحسب العلاقات العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة؛ فان اللواء محمد باقري التقى في اليوم الثاني من زيارته لجمهورية طاجيكستان، بالرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان وعقد معه جولة من المباحثات.

وشدد رئيس طاجيكستان في هذا اللقاء على أن القواسم الثقافية المشتركة لا تزال تعتبر الركن الأساسي لتعزيز أواصر العلاقة بين شعبي البلدين، وقال إن الجذور التاريخية واللغة المشتركة توفران شروطا لا مثيل لها لتنمية العلاقات على الصعيد الدفاعي والعسكري والثقافي والسياسي والاقتصادي بين البلدين أكثر فأكثر.

واعرب إمام علي رحمان، عن ارتياحه لحضور وفد عسكري إيراني رفيع المستوى إلى جمهورية طاجيكستان وقال إن القوات المسلحة الطاجيكية ترحب بأي تعاون دفاعي وعسكري ثنائي مع القوات المسلحة الإيرانية، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك افتتاح مصنع للطائرات المسيرة، لافتا إلى ضرورة أن يكون رفع هذا التعاون إلى أعلى المستويات في كافة المجالات العسكرية.

بدوره أشار اللواء باقري إلى الموقع الاستراتيجي للبلدين في المنطقة، وقال "إن تعزيز ورفع وتطوير مستوى التفاعل والعلاقات العسكرية المشتركة بين البلدين وزيادة التعاون في مختلف المجالات العسكرية هي أولويات مهمة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية مع جمهورية طاجيكستان."

وأكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية على السلام والاستقرار في أفغانستان كدولة مجاورة وصديقة، وأضاف أنه بامكان القوات المسلحة للبلدين ومن خلال توسيع التعاون العسكري والإقليمي لإرساء دعم أفغانستان لإرساء الأمن والسلام في هذا البلد.

في الختام أعرب اللواء باقري عن أمل