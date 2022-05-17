سفير ايران الجديد يقدم اوراق اعتماده للرئيس العراقي

العالم - العراق

جاء ذلك خلال استقبال صالح، السفير ال صادق، بالقصر الرئاسي في بغداد اليوم الثلاثاء.

وفي تصريحه بالمناسبة، اكد الرئيس العراقي على تنمية العلاقات المتوازنة والتعاون في الصعيدين الاقليمي والدولي لمكافحة الارهاب وظاهرة التغير المناخي، وتمتين الاواصر السياسية والاقتصادية بين طهران وبغداد.

علما، ان السفير الايراني الجديد في بغداد، التقى امس الاثنين بوزير خارجية العراق فؤاد حسين لتقديمه نسخة من اوراق اعتماده؛ مؤكدا خلال هذا اللقاء على توسيع العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

كما تطلع بان يتم قريبا تنفيذ الاتفاق حول تشكيل لجنة سياسية مشتركة على مستوى مساعدي وزيري خارجية البلدين.

الى ذلك، اكد وزير الخارجية العراقي على موقف بلاده الداعم لفتح مزيد من قنوات الحوار الثنائي وبما يشمل قضايا الامن والتغير المناخي وتداعياته.