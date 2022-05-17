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تفكيك عبوة ناسفة دون خسائر بريف القنيطرة

تفكيك عبوة ناسفة دون خسائر بريف القنيطرة
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

تمكنت وحدة الهندسة في الجيش السوري من تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة بأسفل سيارة في بلدة نبع الصخر في ريف القنيطرة الجنوبي ودون حدوث أي أضرار بشرية أو مادية.

العالم - سوريا

وأفادت مصادر محلية أن مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية قاما بلصق العبوة الناسفة بأسفل سيارة المذكور في ساعة متأخرة من ليل أمس ولاذا بالفرار، وتم الكشف على العبوة من قبل فريق الهندسة، حيث تبين بأنها عبوة ناسفة ارتجاجية يصعب تفكيكها، وتم تركها لهذا اليوم ليتم التعامل معها بمحاولة تفكيكها أو تفجيرها في مكانها، وبعد تأمين المكان، قام فريق الهندسة بتفكيك العبوة دون حدوث أي أضرار تذكر.

يذكر أنه وقبل يومين تم اكتشاف عبوتين ناسفتين بقرية غدير البستان عند شركة بركة وتم تفجير عبوة من قبل عناصر الهندسة ودون حدوث أي اضرار بشرية أو مادية.

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تفكيك عبوة ناسفة دون خسائر بريف القنيطرة

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