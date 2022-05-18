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استئناف المفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة

استئناف المفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) الفنزويلية خورخي رودريغيز عن أول لقاء مع وفد المعارضة برئاسة خيراردو بلايد منذ انقطاع المفاوضات في أكتوبر 2021.

العالم-الامريكيتان

ونشر رودريغيز صورة على "تويتر"، وهو يلتقي فيها رئيس وفد المعارضة، وأرفقها بالقول: "خلال لقاء العمل لتحديد الخطط للمستقبل. ننقذ روح مكسيكو"، في إشارة إلى الجولات السابقة من المفاوضات التي استضافتها العاصمة المكسيكية.

وكان مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قد كشف في وقت سابق أنه من المتوقع إعلان استئناف المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة الفنزويلية قريبا.

وتجدر الإشارة إلى أن الحوار بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة انقطع في أكتوبر 2021 على إثر تسليم الدبلوماسي وأحد مقربي نيكولاس مادورو، أليكس صعب المعتقل في إفريقيا، للسلطات الأمريكية التي تتهمه بتبييض الأموال.

وفي مارس الماضي أعلن مادورو عن استعداده للعودة إلى التفاوض مع المعارضة بشرط الإفراج عن أليكس صعب.

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استئناف المفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة

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