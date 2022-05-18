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المفوضية الأوروبية تستعد لطرح خطة لتعزيز أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية تستعد لطرح خطة لتعزيز أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

تستعد المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء، لطرح مقترحاتها لتعزيز أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي، على خلفية فرض عقوبات على روسيا، التي لا تزال مورد الطاقة الرئيسي للقارة العجوز.

العالم - أوروبا

وبحسب مسودة الوثيقة التي نشرتها وسائل الإعلام الأوروبية، ستقترح المفوضية الأوروبية على دول الاتحاد الأوروبي الاستعداد لوقف غير متوقع وكامل لإمدادات الغاز من روسيا.

ووفقا للمفوضية الأوروبية، يتلقى الاتحاد الأوروبي 40% من الغاز و27% من النفط و46% من الفحم من روسيا.

ومن بين الإجراءات العاجلة المحتملة، تحديد مستوى أقصى مسموح به لأسعار الغاز للمستهلكين، بمن فيهم الصناعيون.

بالإضافة إلى ذلك، ستقترح المفوضية الأوروبية أهدافا أكثر طموحا للطاقة المتجددة والحفاظ على الطاقة كجزء من خطة بقيمة 195 مليار يورو للتخلص التدريجي من الوقود الروسي بحلول عام 2027.

كما تخطط المفوضية الأوروبية لنشر وثيقة تتعلق بالشراكات مع دول الخليج الفارسي الغنية بالنفط والغاز.

في وقت سابق، اقترحت المفوضية الأوروبية على دول الاتحاد الأوروبي فرض قيود جديدة على روسيا، بما في ذلك في قطاع الطاقة. وعلى وجه الخصوص، كجزء من الحزمة السادسة القادمة من العقوبات، ينظر الاتحاد الأوروبي في إمكانية فرض حظر تدريجي على واردات النفط من روسيا، إلا أن دولا أوروبية على رأسها هنغاريا منعت اعتماد الحزمة بسبب الخوف من التأثير السلبي لهذه الخطوة على اقتصادها.

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