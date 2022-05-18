أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء 18 مايو 2022

رسالت ..

الكونغرس الأمريكي يسخن الحرب الباردة بتخصيص دعم بقيمة أربعين مليار دولار لأوكرانيا

ايران ..

صادرات إيران النفطية للصين تسجل زيادة ملحوظة

وطن امروز ..

تفوق تيار الثامن من آذار وحلفائه من المستقلين في الإنتخابات البرلمانية بلبنان

خراسان ..

بعد إعلان نتائج الإنتخابات بلبنان,المستقلون سيلعبون دورا حاسما في تشكيل الحكومة الجديدة

جوان ..

الجيش الروسي يسيطر بشكل كامل على ميناء ماريوبول الإستراتيجي بأوكرانيا

آرمان ملي ..

موسكو تلوح بالقيام بإجراء عسكري في حالة إنضمام السويد لعضوية حلف شمال الأطلسي

اطلاعات ..

حركة النجباء العراقية تنذر بإستهداف مواقع أمريكية و"إسرائيلية" في إقليم كردستان

ابتكار...

إندلاع معارك عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس بين أنصار رئيسين للوزراء بليبيا

جمهوري اسلامي ..

مظاهرات حاشدة مناهضة للكيان الصهيوني في باكستان وإضرام النار بعلم الكيان

رويش ملت ..

إيران تفتتح مصنعا لإنتاج طائرات مسيرة من طراز أبابيل في طاجيكستان

قدس..

بينيت يعطي الضوء الأخضر لقوات الإحتلال الصهيوني بإستخدام كل الأسلحة ضد الفلسطينيين

كيهان..

صنعاء تحذر .. أي إنتهاك من قبل التحالف السعودي للهدنة يعني العودة للحرب

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء

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جوان ...

صحيفة جوان كتبت عن نتائج الانتخابات البرلمانية في لبنان في مقالها( المعادلة المناهضة "لإسرائيل " ما زالت السائدة ) .. الانتخابات البرلمانية في لبنان شهدت ولاول مرة دخول عدد ملحوظ من المرشحين المستقلين للميدان , والنتائج عكست حصول حزب الله وحلفائه على اثنين وستين مقعدا , وهذا الرقم قد يقل قليلا عن عدد مقاعده في انتخابات 2018 لكنه يؤكد بقاء هذا التيار كأكبر كتلة برلمانية في البرلمان الجديد.. ( إن غالبية المرشحين المستقلين الفائزين من المناهضين لفساد قادة التيار الموالي للغرب الأمر الذي يضعهم بمسار المقاومة ) والواقع هو ان تيار الرابع عشر من مارس المعروف بصلاته مع القوى الغربية وبعض النظم الرجعية في المنطقة لم يحقق اي تقدم في هذه الانتخابات . وبطبيعة الحال سيكون للمرشحين المستقلين دورا مهما في تشكيل الحكومة الجديدة ولكن كل المؤشرات تدل على ان مقولة المقاومة ستبقى السائدة في المعادلات السياسية في الساحة اللبنانية بفشل التيار الموالي للغرب في الحصول على الاغلبية النيابية .

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( الحرب التي لم تبق باردة ) .. خلال حقبة الحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية وحتى مطلع تسعينيات القرن الماضي دأبت القوى الكبرى على تفادي الانزلاق في حروب جديدة في العالم واقتصر الصراع بينها في اطار ما سمي بحرب باردة عبر تبادل الحملات الاعلامية والسياسية مع ايجاد تكتلات وضغوط اقتصادية هنا وهناك , تلك الحرب الباردة تلفعت بعدها ومع انهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية بعباءة حروب بالنيابة ولكن .. ( الأمور باتت تتجه نحو تسخين حتى هذا النموذج من الحرب الباردة بتخصيص الكونغرس لأربعين مليار دولار دعما لأوكرانيا ) نعم الحرب الباردة استمرت بصيغتها الجديدة بعد التسعينيات في الازمة الاوكرانية بدخول الغرب بشكل غير مباشر فيها بارسال السلاح للجيش الاوكراني مقابل روسيا, الا ان تخصيص الكونغرس رسميا لمثل هذا الدعم التسليحي الهائل لاوكرانيا هو اقرب لاعلان حرب رسمية على روسيا وخطوة تصعيدية بشكل خطير تعزز المخاوف من اتساع رقعة النزال وتحولة الى لحرب باوروبا وربما لحرب عالمية ايضا .

سياست روز..

في مقالها الي يحمل عنوان ( ماذا وراء تسريع وتوسيع الإستيطان) كتبت صحيفة سياست روز .. الكنيست الصهيوني صادق على لائحة ببناء الاف الوحدات السكنية الاستيطانية بالضف الغربية وتتضمن هدم وتخريب عشرات القرى الفلسطينية . ( إن توقيت الإعلان عن بناء المزيد من المستوطنات تزامن مع يوم النكبة في محاولة للكيان بالتظاهر الفارغ بالقوة والتفوق ) ان هذا الموقف الصهيوني متشبث بكل معنى الكلمة وبائس بامتياز كونه ببساطة مجرد محاولة للتعتيم على واقع ضعفه وفشله الذريع مقابل المقاومة لا في غزة فحسب بل مقابل الفلسطينيين بالضفة الغربية وفي اراضي 1948 ايضا .

ان الهلع يعصف بهذا الكيان من اتساع وتعاظم المقاومة الفلسطينية ومن تعاظم قدرات جبهة المقاومة بالمنطقة , وهو هلع انعكس رسميا بتصريحات وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس مؤخرا من ان الكيان قد ينحسر ويضعف مقابل الفلسطينيين , و ينعكس ايضا باعطاء رئيس وزراء الكيان الضوء الاخضر للجنود الصهاينة باستخدام كل الاسلحة ضد الفلسطينيين .

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في تعليقها ( هلع في معسكر الإحتلال ).. يشهد الكيان الصهيوني اتساع دائرة الهلع من المستقبل الاسود الذي ينتظره لتصل الى المسؤولين الصهاينة انفسهم وهذا ما انعكس مؤخرا في التصريحات التي ادلى بها وزير الحرب حول احتمال فقدان هذه الدويلة العبرية لمناطق تحتلها بالاراضي الفلسطينية . ( الوزير غانتس لم يستبعد نجاح الفلسطينيين في السيطرة على مناطق يحتلها الكيان بمنطقة الجليل بالضفة وشمال صحراء النقب) مع تعاظم قدرة ومقاومة الفلسطينيين. ان هذه التصريحات التي تأتي مع تسارع وازدياد الهجرة المعاكسة من فلسطين المحتلة تعطي صورة واضحة عن تضاؤل الامل ببيقاء الكيان بين الصهاينة وحتى بين كبار المسؤولين فيه واتساع الاعتقاد بنبوءة يهودية بين المستوطنين والصهاينة بشكل عام تقول ان دولة اليهود لن تدوم لاكثر من ثمانين عاما وبالطبع وعد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو قبلها وفي احتفال " "سوكوت" العبري باكتوبر 2017 ببذل قصارى الجهود لتجاوز هذه النبوءة للبقاء مائة عام على حد تعبيره لكنه استدرك عندها بالقول ان ذلك غير مؤكد .

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها (أوروبا ومفترق الطريق النفطي) .. يواجه الاتحاد الاوروبي عقبات كبيرة في مسار عزمه على فرض حزمة عقوبات سادسة على روسيا على خلفية الحرب التي تشنها على اوكرانيا وهذا ما كشف عنه المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل . ( إن الإجتماع الوزاري للإتحاد الأوروبي ببروكسل مؤخرا فشل في المصادقة على حزمة عقوبات سادسة على روسيا ترتبط بالطاقة ) فهنغاريا التي تعتمد بنسبة خمسة وستين بالمئة على امدادات النفط والغاز من روسيا عارضت هذه الحزمة فيما حذرت جمهورية سلوفاكيا بدورها من ان مقاطعة النفط الروسي ستدمر الاقتصاد الاوروبي لا الروسي. ومشكلة الاتحاد الاوروبي في مسار فرض مقاطعة نفطية على روسيا تتمثل بضرورة مصادقة جميع البلدان الاعضاء بالاجماع على اي قرار كهذا وهو امر متعذر في ظل عدم وجود بدائل واقعية جاهزة عن النفط الروسي مقابل اوروبا.