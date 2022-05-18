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شاهد: موسم حصاد شاي الربيع في محافظة جيلان شمال ايران

شاهد: موسم حصاد شاي الربيع في محافظة جيلان شمال ايران
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

مع اقتراب منتصف الربيع ، بدأ حصاد الشاي ومعالجته في مزارع مقاطعة جيلان شمال ايران.

العالم- منوعات

تتابعون صورا لموسم حصاد الشاي في محافظة جيلان:

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