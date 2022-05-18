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انفوغرافيك.. دول العدوان والامم المتحدة يتحملان تبعات اي تلكؤ بتثبيت الهدنة باليمن

انفوغرافيك.. دول العدوان والامم المتحدة يتحملان تبعات اي تلكؤ بتثبيت الهدنة باليمن
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

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انفوغرافيك.. دول العدوان والامم المتحدة يتحملان تبعات اي تلكؤ بتثبيت الهدنة باليمن