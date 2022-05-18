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القضاء الايراني: لن نترك ملف اغتيال الشهيد سليماني

القضاء الايراني: لن نترك ملف اغتيال الشهيد سليماني
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

اكد النائب الاول لرئيس السلطة القضائية الايرانية حجة الاسلام محمد مصدق متابعة الجمهورية الاسلامية الايرانية لملف اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني قانونيا وجزائيا وعدم تخليها عن هذا الملف.

العالم - ايران

يتبع...

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