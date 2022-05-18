الحكيم يدعو للنظر بالمبادرات المطروحة لحل الأزمة السياسية

العالم-العراق

وذكر بيان لمكتبه، ان “حل الأزمة السياسية القائمة بما يضمن مصالح البلاد ويحقق تطلعات الشعب العراقي، كان أبرز الملفات التي بحثها السيد الحكيم خلال لقائه رئيس تحالف عزم النائب مثنى السامرائي”.

وجدد السيد الحكيم دعوته “لاستثمار الوقت والنظر بالممكن من المبادرات المطروحة”.

وقال إن “هذه المبادرات جاءت من رحم الأزمة الحالية ولابد من معالجات تضمن تمثيل المكونات بما يحقق التوازن والاستقرار”.

كما اكد السيد الحكيم “أهمية الإلتزام بالقرارات والقوانين التي تصدر من مؤسسات الدولة، وأهمية حفظ التوقيتات الدستورية وعدم ترك الأمور مفتوحة مما يخاطر بالبنية القانونية والدستورية للنظام السياسي”.