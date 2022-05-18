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قوات الاحتلال تنسحب من جنين بعد تصدي الفلسطينيين لها

قوات الاحتلال تنسحب من جنين بعد تصدي الفلسطينيين لها
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين، فيما تصدى لها الشبان الفلسطينيون بالرصاص.

العالم - فلسطين

واقتحمت أكثر من 50 آلية عسكرية جنين ومخيمها، ودارت اشتباكات عنيفة بين عناصر المقاومة وقوات الاحتلال.

وصرحت "كتيبة جنين"، في وقت سابق اليوم، بأنّ مقاتليها "يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً من مخيم جنين، كما نفذت اعتقالات بحق الشبان في قرية عانين غرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية لوكالة "وفا" أنّ قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، ونشرت قناصتها على عدد من أسطح المنازل، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المخيم.

وأضافت المصادر ذاتها أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أسيد تركمان، بعد أن داهمت منزل ذويه، وسط مواجهات.

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