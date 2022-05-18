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شاهد..قانون العزل السياسي في البحرين

الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

تتمحور موضوعات برنامج "ابناء الديرة" حول القضايا السياسية والإجتماعية والحقوقية التي تشكل هموم الشعب البحريني.

العالم - ابناء الديرة

وتناول البرنامج في قضية هذا الاسبوع دعوة الملك البحريني "حمد بن عيسى" لسباق الخيل الملكي في بريطانيا، وطبعا هدف هذه الدعوة التغطية على انتهاكاته الحقوقية وتبيض سمعته.

ويحارب النظام البحريني من خلال قانون العزل السياسي المجتمع الاهلي، يطعي قانون العزل السياسي لنظام البحرين الصورة الحقيقية لواقع الاستبداد الذي يعيشعه الشعب البحريني.

سياسيات النظام البحريني قائمة على تجويع الشعب والحماية بالعدو الاسرائيلي كانت ومازالت.

وشارك في ناقش هذه الموضوعات ضيف الحلقة، الاعلامي والناشط السياسي البحريني ابراهيم المدهون.

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