وفد من قيادة الأمن الداخلي الإيراني يزور الإمارات

العالم - إيران



جاء هذا اللقاء على هامش اجتماع الإنتربول حول "النزاهة" الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية، منذ 10 مايو الحالي، بمشاركة وفد من قيادة الأمن الداخلي في إيران إلى جانب ممثلين أمنيين لـ60 دولة بالعالم.

وتحدث العميد شيرزاد خلال اللقاء عن جوانب مختلفة من دبلوماسية الشرطة وأنشطة الشرطة الدولية وأعرب عن أمله في أن يؤدي الاجتماع إلى رفع مستوى التعاطي وتوظيف قدرات البلدين في إرساء الأمن والتحقيق في الجريمة المنظمة والتصدي للمتهمين الدوليين ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات.

وقال إن "الجريمة المنظمة أثارت قلق دول المنطقة، لذلك من الضروري الارتقاء بالتعاطي بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية بين الإنتربول في البلدين".

وأكد أن هذه اللقاءات ستعزز التفاعل ونقل وتبادل المعلومات والخبرات، قائلاً: "إن جميع القدرات والتسهيلات الموجودة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الإمارات يمكن أن تحسن الأمن في كلا البلدين".

بدوره أشار الجنرال سعيد عبد الله السويدي خلال اللقاء إلى ضرورة توسيع العلاقات المختلفة للدبلوماسية الشرطية، وقال: "إن شرطة الإمارات تؤكد دائما على رفع مستوى الدبلوماسية الشرطية بين البلدين والسعي لتحديد واعتقال المتهمين الدوليين".

كما أوضح أهداف ومهام الدول الأعضاء في الإنتربول وتوسيع نطاق التفاعلات المشتركة وأنشطة الشرطة في مختلف البلدان، وزيادة تعزيز هذه التفاعلات، وكذلك كيفية استخدام صلاحيات وقدرات السفارات لدى الجانبين للإسراع في مهام الشرطة.