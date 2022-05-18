تركيا تمنع بحث طلبي فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو

العالم - تركيا

ووفقا لوكالة DPA فإن حلف "الناتو" يعتزم اليوم الأربعاء، مناقشة الطلبات المقدمة من ممثلي فنلندا والسويد لدخول بلديهما إلى "الناتو"، وهو ما يمثل بداية عملية الانضمام إلى الحلف، ولكن بسبب موقف أنقرة، لم تبدأ المفاوضات بعد.

وأكدت تركيا أنه في الوقت الحالي لا يمكنها الموافقة على عقد الاجتماع.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة موقفها واضح جدًا من انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لافتًا إلى أن بلاده تتوقع من الحلفاء تفهم الحساسيات بشأن الأمن.

وقال أردوغان، في كلمة له اليوم الأربعاء، إن حلف الناتو مهمته حماية الأمن والاستقرار في العالم، ولن تقبل تركيا انضمام دول تدعم الإرهاب.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع البولندية، إن تركيا لن تستطيع منع السويد وفنلندا من الانضمام إلى الناتو.

وتقدمت فنلندا والسويد بطلب رسمي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الأربعاء، في مقر قوات الحلفاء.