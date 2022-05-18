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اطلالة للسيد نصرالله اليوم الأربعاء عن انتخابات لبنان و تطورات المنطقة

اطلالة للسيد نصرالله اليوم الأربعاء عن انتخابات لبنان و تطورات المنطقة
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

يطل الامين العام لحزب الله سماحة  السيد حسن نصر الله عند الثامنة والنصف من مساء اليوم الاربعاء(بتوقيت بيروت) عبر قناة المنار للحديث عن الانتخابات وآخر التطورات.

العالم - لبنان

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