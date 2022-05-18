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هنية يهنئ القيادة اللبنانية بإنجاز الانتخابات النيابية

هنية يهنئ القيادة اللبنانية بإنجاز الانتخابات النيابية
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين، "حماس"، إسماعيل هنية، رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بمناسبة إنجاز الانتخابات النيابية اللبنانیة، وتشكيل مجلس جديد.

العالم - فلسطين

وأشاد هنية، في بيان، الأربعاء، "بسير العملية الانتخابية بيسر وسلاسة، رغم صعوبة الأوضاع التي تشهدها البلاد".

وعدّ أن "هذا الإنجاز الديمقراطي الكبير يكشف مدى الوعي الديمقراطي والسياسي للشعب اللبناني الشقيق، ويؤكد ترسيخ النظام السياسي الديمقراطي في لبنان، ويعزز وجه لبنان التاريخي المتسم بالحرية والديمقراطية، ويجدد الحياة السياسية فيه".

وأعرب هنية عن "تطلعه أن يسهم المجلس الجديد في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني؛ عبر إقرار القوانين والتشريعات التي تمنحه الحقوق الإنسانية والاجتماعية، خصوصًا حق العمل والتملك".

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