جاويش أوغلو يدعو السويد وفنلندا الى وقف دعمهما للارهاب

العالم - ترکيا

جاء ذلك على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الألمانية برلين، حيث قال جاويش أوغلو في تغريدة نشرها عبر "تويتر" إنه "التقى ليندي وهافيستو على هامش الاجتماع المذكور".

وفي تصريحات قبيل الاجتماع، علق جاويش أوغلو على مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو وموقف تركيا حيال ذلك، قائلاً إن "أي دولة ستكون عضواً في حلف الناتو، يجب ألا تدعم حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة تنظيماً إرهابياً".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن "السويد وفنلندا تقدمان دعماً علنياً جداً لحزب العمال الكردستاني رغم جميع التحذيرات".

وقبل أيام، أعرب الرئيس التركي، ​رجب طيب إردوغان​، عن "تشاؤم" أنقرة إزاء خطط ​السويد​ و​فنلندا​ بشأن الانضمام إلى حلف ​الناتو​، مضيفاً أنّ "هذا الخطأ حدث حين انضمّت اليونان إلى الحلف".

كذلك، حمّل الرئيس التركي الدول الاسكندنافية، وكذلك هولندا، المسؤولية عن "استضافة الإرهابيين" من ​حزب العمال الكردستاني​، المدرج في قائمة الإرهاب في تركيا.

تأتي كل هذه التطورات، في وقت تتحرك فنلندا والسويد نحو تقديم طلب إلى حلف "الناتو" لمنحهما العضوية فيه، على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة في ​أوكرانيا​.