ما دلالات اشارة غانتس للاسلحة الاستراتيجية لدى حلفاء ايران؟

العالم – ما رأيكم

ويشير الخبراء ان قوة حلفاء ايران العسكرية في المنطقة ليس بشيء جديد انما هو من باب تخويف "اسرائيل" للجانب الغربي.

ويشدد الخبراء العسكريون ان التصريحات الاسرائيلية الهدف منها هو تحريض امريكا على زيادة الضغوط والعقوبات على ايران.

ويضيف الخبراء انه يحاول فرض نفس العقوبات التي فرضت على روسيا لتفرض على ايران بزعم انها اتت جدواها من باب زيادة الضغط على ايران.

كما يقول خبراء بالشؤون الاستراتيجية ان هناك علاقة عضوية بين الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة.

ويضيف الخبراء ان "اسرائيل" تلعب دورا وظيفيا مهما في المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة العسكرية والاقتصادية والامنية.

ويؤكد خبراء بالشؤون الاستراتيجية ان "اسرائيل" هي مخلب قط ومساعد للادارة الامريكية في تنفيذ مخططاتها واحيانا في تنفيذ الاعمال القذرة التي تأبى الادارة الامريكية ان تقوم بها.

ويتابع الخبراء في دعم الانظمة الاستبدادية والعنصرية والقيام بحروب بالوكالة وبالتالي لن تتخلى واشنطن عن دعم الكيان الاسرائيلي.

من جهة اخرى يقول خبراء استراتيجيون ان ذكر غانتس لاسلحة المقاومة في العراق واليمن هو من باب الخوف ومحاولة لاشعال النار خوفا من خروج امريكا من المنطقة وتركها وحيدة.

ما رأيكم:

كيف يقرأ استعجال الكيان لمغامرة عسكرية ضد ايران بحجة وصول النووي لطريق مسدود؟

ماذا عن سيناريو اطلاع الطائرات الأميركية بمهمة مساعدة في الهجوم المفترض؟

هل زيارة غانتس لواشنطن هي لابلاغ الإدارة الأميركية بمخططها الهجومي؟

ما دلالة اشارته الى كميات الاسلحة الاستراتيجية المتزايدة لدى حلفاء ايران في المنطقة؟