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العراق يؤكد استمرار مد لبنان بكميات الفيول الخاصة بالكهرباء

العراق يؤكد استمرار مد لبنان بكميات الفيول الخاصة بالكهرباء
الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، استمرار بلاده في مد لبنان بكميات الفيول الخاصة بكهرباء لبنان وذلك بناء على طلب سابق لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

العالم-العراق

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، بأن "رئيس مجلس النواب نبيه بري، تلقى اتصال تهنئة من رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، بإنجاز الانتخابات النيابية".

كما أبلغ الكاظمي، بري، "استمرار العراق وفقا لطلب دولته في السابق، مد لبنان بكميات الفيول الخاصة بكهرباء لبنان"، وفق الوكالة.

وكانت شركة كهرباء لبنان قد أعلنت في وقت سابق أنها خفضت إنتاجها إلى الحد الأدنى بسبب نقص الوقود، حيث تعتمد فقط على شحنة وقود تبلغ 40 ألف طن يتم الحصول عليها شهريًا من العراق.

وقالت مؤسسة كهرباء لبنان أن الخفض في الإنتاج يهدف إلى منع الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي في جميع أنحاء الدولة.

يذكر أن الكاظمى، قد اكد وقوف العراق الدائم إلى جانب لبنان في أزمته؛ من أجل تعزيز أمن المنطقة، وتحقيق إرادة شعوبها المحبة للسلام، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني نجيب ميقاتى، بمناسبة نجاح إجراء الانتخابات التشريعية اللبنانية.

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