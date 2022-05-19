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جمهورية دونيتسك ..استسلام أكثر من نصف المسلحين الأوكرانيين في "آزوفستال"

جمهورية دونيتسك ..استسلام أكثر من نصف المسلحين الأوكرانيين في
الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن أكثر من نصف المسلحين الأوكرانيين المحاصرين في مصنع "آزوفستال" بمدينة ماريوبول قد استسلموا حتى الآن.

العالم-روسيا

وأضاف في حديث تلفزيوني: "أكثر من نصفهم غادروا أقبية المصنع بالفعل، وخرجوا رافعين العلم الأبيض مع تسليم سلاحهم".

حاصرت القوات الروسية وقوات دونيتسك، مدينة ماريوبول في 7 مارس، وفي 21 أبريل أعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو أنه تم تحرير المدينة بالكامل، لكن أكثر من ألفي مسلح من الجيش الأوكراني ومن كتيبة آزوف القومية المتعصبة، تحصنوا في أقبية مصنع "آزوفستال" بالمدينة.

من جانبه وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اقتحام المصنع بأنه غير مناسب وأمر بتطويق المنطقة الصناعية بالكامل.

في 16 مايو، بدأ المسلحون المطوقون في الاستسلام. ووفقا للدفاع الروسية، قام 959 شخصا بتسليم أسلحتهم في غضون يومين، بينهم 80 جريحا.

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