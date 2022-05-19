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ماذا دار في اجتماع غانتس وسوليفان؟

ماذا دار في اجتماع غانتس وسوليفان؟
الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

اجتمع وزير الحرب في حكومة الاحتلال بيني غانتس، أمس الأربعاء، بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في البيت الأبيض.

العالم - الاحتلال

ووفقًا لموقع "i24news"، شدد غانتس خلال الاجتماع على أهمية تعزيز "العلاقة الخاصة" مع الولايات المتحدة. وشكر سوليفان على الالتزام الأمريكي بـ"أمن" الأراضي المحتلة.

وطرح غانتس خلال الاجتماع قضية تقدم ايران بمشروعها النووي، وزيادة ما أسماها "الأنشطة العدائية الايرانية في المنطقة"، بحسب تعبيره، مؤكدًا ضرورة تقوية التعاون والتجهيزات لكل سيناريو. وفي هذا السياق، قال غانتس إن هناك فرصة لتوسيع العمل المشترك بين الأجهزة الأمنية لكلا الجانبين.

وقد أطلع غانتس سوليفان على ما تواجهه "إسرائيل" من العمليات الأخيرة التي أسفرت عن مقتل 20 شخصًا، والأدوات التي تستخدمها لمحاربة التحريض وإنقاذ الأرواح، وفقًا لتعبيره.

الى جانب ذلك، شدد غانتس أمامه على مواصلة سياسة استهداف "المهاجمين والمحرضين" على تنفيذ العمليات.

يذكر أن رئيس مقر وزير الحرب معيان يسرائيلي ورئيس القسم السياسي الأمني في وزارة الحرب درور شالوم، وسفير الكيان الغاصب لدى الولايات المتحدة مايك هرتسوغ، والسكرتير العسكري لوزارة الحرب يكي دولف شاركوا في الاجتماع.

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