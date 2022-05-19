صهر المواطن الايراني حميد نوري المعتقل في السويد..يروي كيف اعتقل عمه

العالم – خاص بالعالم



وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" من طهران"، أشار مسعود نوري الى أنهم:"وبعد ثلاثة أو أربعة أيام. اكتشفنا من خلال وسائل الإعلام المناهضة لجمهورية إيران الإسلامية أن شيئًا ما قد حدث لعمي، وأنه قد تم اعتقاله. وتم وضعه في الحبس الانفرادي وحرم من أبسط حقوقه الانسانية دون السماح له الاتصال بالعائلة أو أي شخص آخر.

ولفت مسعود نوري الى انه عندما وصل الى مطار استوكهولم تم اعتقاله من على متن الطائرة وسمعنا ذلك من السيد حميد نوري عندما بدأت جلسات المحاكمة بعد 25 شهرا من اعتقاله وحتى تلك الفترة لم نعلم لماذا وكيف تم اعتقاله وهنالك تم التعامل مع حميد نوري البالغ من العمر 61 عاما بشكل تعسفي.

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