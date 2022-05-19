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بوغدانوف: روسيا موجودة في سوريا بدعوة من الحكومة الشرعية

بوغدانوف: روسيا موجودة في سوريا بدعوة من الحكومة الشرعية
الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، إن بلاده موجودة في سوريا بدعوة من الحكومة الشرعية في دمشق، ولديها صيغتان للعمل، مشيرا إلى استمرار "التعاون العسكري التكتيكي مع سوريا".

العالم ـ سوريا

وقال بوغدانوف، اليوم الخميس في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "روسيا موجودة في سوريا بدعوة من الحكومة الشرعية في دمشق ومع ذلك يوجد لدينا صيغة دولية للعمل في سوريا"، مضيفا: "هناك صيغتان أساسيتان للعمل، وهي السورية المتمثلة في اللجنة الدستورية، والتي ستجتمع نهاية الشهر الجاري، أومطلع الشهر القادم، وصيغة أستانا، ولكن هناك لاعبين خارجيين ودول ضامنة، في الأساس هي روسيا وتركيا وإيران".

وأضاف بوغدانوف: "نحن نساعد في المشاورات التي تنظم في جنيف، وفي عملية أستانا في نور سلطان (عاصمة كازاخستان)، ولا نرى أي ترابط مع العملية (العسكرية) في أوكرانيا".

وردا على سؤال حول دعم روسيا لسوريا بالأسلحة من أجل تحرير أراضيها من الاحتلال، قال بوغدانوف: " يوجد لدينا تعاون عسكري تقني مع سوريا عمره عشرات السنين، وأنا عملت في سوريا وهذا العمل كان ولا يزال مستمرا".

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