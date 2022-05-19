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ترکیا
افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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أمير عبداللهيان: موقف روسيا الايجابي في الدفاع عن الاتفاق الذي تؤيده ايران جدير بالاشادة
أمير عبداللهيان: موقف روسيا الايجابي في الدفاع عن الاتفاق الذي تؤيده ايران جدير بالاشادة
أمير عبداللهيان: نطالب كافة الاطراف بتقديم المبادرات بشأن محادثات فيينا
أمير عبداللهيان: طهران لديها ارادة جادة في التوصل الى اتفاق جيد وقوي ومستدام على ان تتم مراعاة خطوطها الحمراء طبعا
أمير عبداللهيان: اذا عمل الاميركيون بشكل منطقي فإن الاتفاق سيكون في متناول اليد
رويترز: السلطات السودانية تعتقل السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب والقيادي بالحزب صالح محمود بعد عودتهما من زيارة لجوبا
الصين ترفض إمكان دعوة تايوان للمشاركة في الجمعية العامة السنوية لمنظمة الصحة العالمية بعد طلب أميركي بهذا الخصوص
بايدن يؤكد أن السويد وفنلندا تستوفيان "كل المعايير" للانضمام الى حلف شمال الأطلسي
مسعود نوري: أقول بكل ثقة بأن المحكمة لا تمتلك حتى يومنا هذا أي أدلة دامغة وقانونية بشأن التهم الموجهة للسيد حميد نوري
مسعود نوري: السيد حميد نوري خرج من زنزانته الانفرادية للاستراحة لمدة ساعة وعندما عاد وجد المسؤولين قد اخذوا قصاصاته الورقية
مسعود نوري: الشرطة السويدية قامت بضرب السيد حميد نوري ضربا مبرحا لمجرد ان طالبهم بقصاصاته الورقية
الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش
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