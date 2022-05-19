بايدن يزعم: فنلندا والسويد تستوفيان 'كل المعايير' للانضمام الى الناتو

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وذكر، خلال خطاب مشترك من واشنطن، مع الرئيس الفنلندي ​ساولي نينيستو​، ورئيس الوزراء السويدية نينا دوس سانتوس، "أننا بحثنا مع الجانبين الفنلندي والسويدي الحرب في أوكرانيا، وتعزيز الأمن بين ضفتي الأطلسي"، مؤكدًا "اننا ندعم بشكل كامل طلب فنلندا والسويد بالانضمام للناتو، وسنتحرك بسرعة للبت فيه".

وشدد بايدن، على أنّ "فنلندا والسويد سيجعلان من الحلف أكثر قوة، بالنظر لتجربتهما الديمقراطية"، كما أكّد أنّ "السويد وفنلندا تحظيان بالدعم الكامل من الولايات المتحدة"، وتعهّد بايدن بـ"الدفاع عن السويد وفنلندا، خلال فترة نظر الناتو بطلب عضويتهما في الحلف"، معتبرًا أنّ "انضمام السويد وفنلندا للناتو، لا يُعتبر تهديدًا لأحد".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا أبلغت أعضاء الناتو بأنها سترفض انضمام السويد وفنلندا للحلف.

وكانت فنلندا والسويد قد سلمتا، يوم أمس الأربعاء 18 مايو، طلباتهما إلى الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبيرغ للانضمام إلى الحلف. من جانبها أعلنت روسيا مرارا وتكرارا أن "الناتو" يسعى إلى المواجهة معها، وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن توسيع الحلف لن يجلب مزيدا من الأمن لأوروبا، لأن الناتو يتمتع بطابع عدواني. لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أنه لا يعتبر دخول السويد وفنلندا إلى "الناتو" تهديدا وجوديا لروسيا.