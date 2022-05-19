شولتس: ماكرون كان محقا في مسألة توقيت انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

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وقال، إن "المفوضية الأوروبية في نهاية يونيو المقبل ستجري تقييمها بشأن مسألة انضمام أوكرانيا".

وأضاف: "في الوقت ذاته، ندرك أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان محقا في الإشارة إلى أن عملية الانضمام ليست مسألة شهور أو سنوات".

وأشار الرئيس الفرنسي في 9 مايو الجاري، إلى أن "عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد تستغرق أكثر من عام أو حتى عقد من الزمان".

بدورها، سلمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها إلى كييف في أبريل الماضي، استبيانا إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لبدء المفاوضات بشأن الانضمام، وشددت على أن "الوثيقة التي يجري نقلها هي أساس المناقشات في الأشهر المقبلة".

وقال زيلينسكي في وقت لاحق، إنه "سلم الجزء الأول المكتمل من الاستبيان إلى رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا ماتي ماسيكاس"، وفي 10 مايو، سلمت كييف الجزء الثاني المكتمل من الاستبيان.

وأعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الخميس، رفض بلاده لأي بديل عن عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال كوليبا​، أن "سلطات كييف لا تحتاج إلى بدائل عن صفة مرشح للاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر موقفا تهميشيا حيال أوكرانيا ويجرح مشاعر الأوكرانيين"، لافتاً إلى أنه "هذه البدائل تعتبر بمثابة نظرة تجاه بلاده وكأنها من الدرجة الثانية".

وكان الرئيس الفرنسي دعا إلى "إنشاء تجمع سياسي أوروبي جديد يمكنه قبول أوكرانيا في صفوفه".