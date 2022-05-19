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رئيس فنلندا: مستعدون لبحث المسائل التي تثير قلق تركيا إزاء انضمامنا للناتو

رئيس فنلندا: مستعدون لبحث المسائل التي تثير قلق تركيا إزاء انضمامنا للناتو
الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الفنلندي ​ساولي نينيستو​، انه "مستعد ليبحث" مع ​تركيا​ كل المسائل التي تثير "قلقها"، وذلك لاحتواء معارضة ​انقرة​ انضمام ​فنلندا​ و​السويد​ الى ​حلف شمال الاطلسي​.

العالم ـ أوروبا

ولفت نينيستو خلال زيارة لواشنطن، الى أنه "بوصفنا حلفاء داخل حلف شمال الاطلسي، سندافع عن أمن تركيا"، مضيفا "ندين الارهاب بكل اشكاله".

وأضاف: "اننا نتعامل مع ​الإرهاب​ بجدية وندينه بكل أشكاله ونواجهه"، مؤكداً "اننا نأخذ مخاوف الجانب التركي على محمل الجد، والقوات المسلحة الفنلندية هي من بين الأقوى في ​أوروبا​".

وتابع: "اننا سننضم إلى الناتو لنجعله أكثر قوة، واتخذنا هذه الخطوة التاريخية بعد دراسة شاملة ومعمقة ودقيقة"، آملاً من القادة المسارعة في "الموافقة على طلب انضمامنا للحلف "​الناتو​".

بدورها، اعلنت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا اندرسن التي استقبلها الرئيس الاميركي ​جو بايدن​ في البيت الابيض أن ثمة "حوارا" قائما مع تركيا بهدف "حل" هذه المسائل، مؤكدة "انضمامنا سيعزز أمن وقوة ​الناتو​ بسبب قدراتنا، ونحن نتطلع قدما إلى الانضمام للناتو ولدينا نقاشات مع ​تركيا​ والجميع لحل القضايا العالقة".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من اليوم إن تركيا أبلغت أعضاء الناتو بأنها سترفض انضمام السويد وفنلندا للحلف. وتابع: لا نريد أن نرتكب الخطأ نفسه مرتين، لذلك، سنواصل سياستنا في هذا الصدد بحزم. قلنا لشركائنا إننا سنقول لا لعضوية السويد وفنلندا في الناتو. وسنواصل طريقنا في ذات المنوال". واتهم أردوغان البلدين باحتضان "جماعات إرهابية".

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