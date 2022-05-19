بلينكن: أوكرانيا لن تبقى إذا أوقفت القتال

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن أوكرانيا "لن تبقى" كدولة في حال وقفها القتال ضد القوات الروسية.

وقال بلينكن خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا، يوم الخميس: "إذا أوقفت روسيا القتال غدا، فستنتهي الحرب. وإذا أوقفت أوكرانيا القتال، فإنها لن تبقى".

ويأتي ذلك على خلفية مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار.

وتقوم الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.