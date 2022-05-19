الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢
٠٨:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بلينكن: أوكرانيا لن تبقى إذا أوقفت القتال

بلينكن: أوكرانيا لن تبقى إذا أوقفت القتال
الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن أوكرانيا "لن تبقى" كدولة في حال وقفها القتال ضد القوات الروسية.

بلينكن: أوكرانيا لن تبقى إذا أوقفت القتال

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن أوكرانيا "لن تبقى" كدولة في حال وقفها القتال ضد القوات الروسية.

وقال بلينكن خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا، يوم الخميس: "إذا أوقفت روسيا القتال غدا، فستنتهي الحرب. وإذا أوقفت أوكرانيا القتال، فإنها لن تبقى".

ويأتي ذلك على خلفية مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار.

وتقوم الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

روابط ذات صلة

مواقف القيادة الروسية حول عملياتها العسكرية في أوكرانيا

شاهد..زعماء الدول السبع يعتزمون عزل روسيا اقتصاديا

من يلعب الدور الرئيسي في الحرب مع روسيا؟

هل العملية العسكرية في اوكرانيا اتت لضمان امن روسيا؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بلينكن: أوكرانيا لن تبقى إذا أوقفت القتال

ترشيد الدعم الحكومي في إيران...الضرورات والحقائق

شاهد.. القوات العسكرية تقمع مليونية الـ 19 من مايو في السودان

رئيسي: العلاقات البناءة بين دولة الجوار أكثر العناصر تأثيرا لتعزيز الأمن الإقليمي

الإفراج عن أسير من رام الله بعد اعتقال دام 14 عاما

الكونغرس يوافق على مساعدة بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا