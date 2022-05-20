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هاشتاغ.. قضايا فلسطين تتصدر منصة تويتر

الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

تطرق برنامج "هاشتاغ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات طهران الى انتهاء الإستحقاق الإنتخابي في الانتخابات النيابية في لبنان، ورغم كل الترويج والضخ الإعلامي الذي روج لفوز ساحق للأحزاب والقوى المناهضة للمقاومة، خرجت النتائج بأرقام مغايرة.

العالم - هاشتاغ

فجمهور المقاومة حافظ على عهده وحمى المقاومة من مشاريع أميركية وعربية لضربها. وعلى هذا الأساس أتت كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله التي شكر فيها جمهور المقاومة.

كما تطرق الى خوف سلطات الإحتلال من الفلسطينيين الذي أصبح كبيرا حتى بعد إستشهادهم. فبعد الإعتداء على جنازة الصحافية شيرين أبو عاقلة، أعاد جنود الإحتلال الكرة مع جنازة الشهيد وليد الشريف الذي إستشهد خلال إقتحامات قوات الإحتلال للمسجد الأقصى في شهر رمضان.

وفي سياق متصل، وفي وقت بدأت تتخلى بعض الدول العربية عن قضية فلسطين وتبني صداقات مع كيان الإحتلال، يبدو أن هناك من يقاتل للحفاظ على القضية حتى لو كان ذلك في الولايات المتحدة. وتحديدا مدينة باترسون ثالث أكبر مدن ولاية نيو جيرسي الأميركية، حيث أطلق إسم فلسطين على الشارع الرئيسي في المدينة.

البرنامج تطرق أيضا الى ظهور نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، جمال، موجها كلاما أوحى وكأنه يروج لنفسه للعودة إلى الحياة السياسية في مصر.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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