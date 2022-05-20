حماس تطالب بلجنة تحقيق دولية في جريمة قتل أبوعاقلة

العالم - فلسطين

وقال الناطق باسم "حماس"، فوزي برهوم، في تصريح مكتوب: إن "قرار الاحتلال عدم فتح تحقيق في الجريمة، لن يعفيه من المسؤولية".

وأضاف برهوم: "قرار ما يسمى بالمدعية العسكرية الإسرائيلية، تومر يروشالمي، عدم فتح تحقيق في اغتيال مراسلة الجزيرة، دليل على سادية ووحشية الاحتلال القائم على القتل بدم بارد، وعدم الاكتراث بالقوانين والمجتمع الدولي".

وحمّل الناطق باسم "حماس"، المجتمع الدولي "مسؤولية تاريخية عن تقصيره في محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة الذين تلطخت أيديهم بدماء شعبنا الفلسطيني".

وأكد برهوم "عدم ثقة حركته بأي لجان تحقيق تشرف عليها حكومة الاحتلال".

ودعا برهوم المؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لمحاكمة قادة الاحتلال على "هذه الجريمة وكل جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الشعب الفلسطيني كمجرمي حرب أمام محكمة الجنايات الدولية".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، أنه لا ينوي فتح تحقيق جنائي بخصوص استشهاد أبو عاقلة، التي اغتيلت الأسبوع الماضي، برصاص قناص إسرائيلي، خلال تغطيتها اقتحام حي الجابريات، القريب من مخيم جنين (شمال الضفة الغربية).