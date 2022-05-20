الإحتلال الإسرائيلي والخوف من محور المقاومة

العالم – مع الحدث

وقال ضيف الحلقة الباحث السياسي الدكتور محمد مرتضى ان ما حدث اليوم بشأن حادث المسيرة التي قال الاحتلال انها جائت من لبنان واتضح فيما بعد انه ليس هناك مسيرة، ليس مجرد اخفاق وانما هو ارباك.

واضاف ان الارباك له أكثر من سبب والأول هو عدم قناعة جيش الاحتلال الاسرائيلي من المناورات التي يجريها والثاني هو عدم ثقة متبادلة بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال.

الدكتور محمد مرتضى قال ان تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بأن المقاومة تراقب تحركات الاحتلال وعلى أهبة الاستعداد هو أيضا اعطى عاملا اضافيا في عملية الارباك لدى الكيان الصهيوني بالاضافة الى ما يحصل في الضفة الغربية واراضي 48 من نضال فلسطيني.

من جهته قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب ان ما حصل ليس له تفسير سوى انه يعكس حالة الإرباك والتخبط والخوف والقلق لدى سلطات الاحتلال الصهيوني.

وأضاف ان الكيان الاسرائيلي اليوم بات يتحسب من أين ستأتيه الضربة القادمة وأشار الى ان الكيان يحسب حسابا لمكان واتجاه الضربة ولا يكاد يدرك من أين ستأتيه الضربه.

داود شهاب قال ان المناورات الحالية هي محاولة لاختبار قوة الجيش الصهيوني على فتح مواجهة على أكثر من جبهة. واشار الى ان مشهد المسيرة الذي اربك الاحتلال تكرر في قطاع غزة.

بدوره قال مختص بالشؤون الإسرائيلية مازن الجعبري ان هناك اتهامات كثيرة من قبل المعارضة الاسرائيلية والمستوطنين لحكومة الاحتلال بناءً على نتائج كل العمليات الفلسطينية قبل شهر رمضان وخلال الشهر الفضيل.

وأضاف ان "اسرائيل" معروف عنها بأنها عسكريا ومعنويا ضعيفة جدا وان هناك تجارب للمقاومة خلال السنوات الماضية بالتعامل مع هذا الأمر داخل الأراضي المحتلة.

مازن الجعبري اكد ان "اسرائيل" تعيش في حالة خوف دائم وان هذا الكيان المحتل يقوم على الأمن لتخوفه من مسئلة وجوده لأن مسئلة وجوده هي مرحلة وقتية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. محمد مرتضى – باحث سياسي

داود شهاب – ناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي

مازن الجعبري – مختص بالشؤون الإسرائيلية

https://www.alalam.ir/news/6183343