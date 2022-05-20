الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢
٠٦:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

أمريكا.. رجل يقتل 3 من أفراد عائلته قبل إطلاق النار على نفسه في تكساس

أمريكا.. رجل يقتل 3 من أفراد عائلته قبل إطلاق النار على نفسه في تكساس
الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

أقدم رجل في ولاية تكساس الأمريكية، على إطلاق النار على زوجته وابنتهما ووالدة زوجته، قبل أن يطلق النار على نفسه، بحسب الشرطة.

العالم - الأميرکيتان

وأفادت الشرطة، بأنها عثرت على 4 جثث في منزل داخل مجمع سكني، مصابة بطلقات نارية، موضحة أن الضحايا، الذين لم تحدد هوياتهم بعد، لكن وصفتهم بأنهم باكستانيون، هم مطلق النار البالغ من العمر 43 عاما، وزوجته البالغة من العمر 36 عاما، وابنتهما البالغة من العمر 4 سنوات، ووالدة زوجته البالغة من العمر 64 عاما.

وأوضحت أن "المرأة كانت تستعد للذهاب إلى العمل، عندما قدم الزوج وارتكب الجريمة"، مشيرة إلى أنه تم العثور على السلاح الذي استخدم في الجريمة في مكان الحادث".

وكان الزوجان يخضعان لإجراءات الطلاق خلال الفترة الماضية، واتهمت المرأة الزوج بالاعتداء الجسدي على ابنتهما، وقالت الشرطة إنها ستجري مزيدا من التحقيقات حول الجريمة.

روابط ذات صلة

انتشار دمى مخيفة على ساحل تكساس الأميركي! (فيديو+ صور)

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال يزعم محاولة فلسطيني تنفيذ عملية دعس قرب القدس

أمريكا.. رجل يقتل 3 من أفراد عائلته قبل إطلاق النار على نفسه في تكساس

الاحتلال يداهم مناطق بالضفة ويعتقل عدة فلسطينيين

خلال زيارته لمعرض منجزات حرس الثورة في ارومية رئيس الجمهورية يزيح الستار عن قمر (اروم ست) + فيديو

بعد اعتقال ابنائه.. سعد الجبري يعرض على السلطات السعودية شرطا للتسوية

الأشد حتى الآن.. تحذير من موجة غبار كثيفة تضرب كافة مدن العراق