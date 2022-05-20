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الاحتلال يزعم محاولة فلسطيني تنفيذ عملية دعس قرب القدس

الاحتلال يزعم محاولة فلسطيني تنفيذ عملية دعس قرب القدس
الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

زعم جيش الاحتلال الصهيوني أن فلسطينيا حاول، فجر اليوم الجمعة، دعس جنود "إسرائيليين" على حاجز حزما، شمال شرق القدس المحتلة.

العالم - فلسطين

ونقل موقع الأخبار العبري " 0404 " عن متحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، قوله: إن فلسطينيا حاول فجر اليوم الجمعة، دعس جنود "إسرائيليين" كانوا يتمركزون على الحاجز، دون وقوع إصابات في صفوف الجنود.

وأعلن "تحييد" الفلسطيني، دون توضيح حالته الصحية، أو أي تفاصيل شخصية عنه.

وكانت مصادر عبرية، ادعت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، أن فلسطينيا على متن دراجة نارية، حاول دعس أفراد قوة عسكرية إسرائيلية، بالقرب من مستوطن "بنيامين" وسط الضفة الغربية.

وأضافت أنه لم تقع إصابات في صفوف أفراد القوة "الإسرائيلية".

وأشارت إلى أن الفلسطيني انسحب باتجاه قرية مجاورة، وبدأت قوات الاحتلال عملية تفتيش وبحث عنه.

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الاحتلال يزعم محاولة فلسطيني تنفيذ عملية دعس قرب القدس

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