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رئيسي: انهاء البطالة وايجاد فرص للعمل من الخطط المحورية للحكومة

رئيسي: انهاء البطالة وايجاد فرص للعمل من الخطط المحورية للحكومة
الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي أن انهاء البطالة وايجاد فرص للعمل من الخطط والبرامج المحورية للحكومة الحالية.

العالم - ايران

وشدد رئيسي في كلمة له بجمع من أخالي مدينة مها آباد التابعة لمحافظة اذربيجان الغربية التي يواصل زيارتها اليوم الجمعة، على انه يتابع بكل قوة تحقيق ذلك

ولفت رئيسي الى انه الى جانب توظيف الطاقات الفعالة والمثمرة ينبغي استخدام وتوظيف التقنيات المعرفية، واصفا اذربيجان الرغبية بأنها من المحافظات المهمة والتي تتمتع بامكانيات واسعة، وبما أنها تجاور بعض الدول المجاورة لذلك فانه بامكانها أن تلعب دورا مهما في القضايا الاقتصادية وصادرات البضائع الايرانية.

ثم تطرق الى تعدد المذاهب والقوميات واللغات في المحافظة معتبرا أنها رمز ونموذج للوحدة، وشدد على ان الوحدة والانسجام عناصر مهمة في تنمية المناطق والمحافظات الايرانية.

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