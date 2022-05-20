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الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا لمناقشة تفشي مرض جدري القرود

الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا لمناقشة تفشي مرض جدري القرود
الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن عقد اجتماع طارئ للخبراء لمناقشة تفشي جدري القردة.

العالم ـ أوروبا

وكتبت صحيفة "تلغراف": "منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا لكبار الخبراء لمناقشة تفشي مرض جدري القرود".

وتجدر الإشارة إلى أن الموضوعات الرئيسية للاجتماع ستكون "طرق انتقال المرض، وانتشاره بين المثليين وثنائيي الجنس، فضلا عن وضع اللقاحات المضادة للمرض".

تم بالفعل اكتشاف جدري القرود في العديد من البلدان، بما في ذلك بريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا والسويد وإيطاليا وأستراليا وكندا.

وكانت وكالة الأمن الصحي البريطانية قد أعلنت أمس الأربعاء، إصابة تسعة أفراد حتى الآن بجدرى القرود، فيما أكدت دول أخرى مثل إسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة تسجيل العديد من حالات المرض.

ويعد جدري القرود مرضًا فيروسيًا نادرًا ينتقل عادةً إلى البشر من الحيوانات البرية ويحدث غالبًا في البلدان الأفريقية.

ويمكن أن ينتقل جدري القرود من إنسان إلى آخر عن طريق سوائل الجسم، وقطرات الجهاز التنفسي، وغيرها من المواد الملوثة.

وينتج عن المرض عادة حمى وطفح جلدي وتضخم في الغدد الليمفاوية، وتتراوح نسبة الوفيات من 1% إلى 10%.

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