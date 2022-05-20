الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢
٠٣:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد نصر الله: نكبة 15 ايار لم تكن نكبة فلسطين فقط بل نكبة كل العرب

السيد نصر الله: نكبة 15 ايار لم تكن نكبة فلسطين فقط بل نكبة كل العرب
الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

تحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم الجمعة في الاحتفال التكريمي الذي نظمه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد القائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين – ذوالفقار عند الساعة الخامسة عصرا في الضاحية الجنوبية لبيروت.

العالم-لبنان

وقال السيد نصرالله: نجدد تبريكنا وعزاءنا لعائلة قائدنا العزيز الشهيد مصطفى بدر الدين الشريفة فردًا فردًا. الحمد لله وفقنا هذا العام لاحياء ذكرى الأخ العزيز القائد الجهادي الشهيد مصطفى بدر الدين رضوان الله تعالى عليه.

واضاف: خلال العامين الماضيين قضى الكثير من اخواننا وأخواتنا بسبب المرض وكورونا. كل العائلات الكريمة تتوقع مني ذكر أسمائهم وأنا يشرّفني ذكر أسماء إخواني وأخواتي الذين يرحلون ويستشهدون أيضًا لكن اقتصرت هذه المرة على العلماء.

وتابع قائلا: الشهيد بدر الدين هو أحد رموز جيل بكامله جيل مؤمن ومجاهد في لبنان والمنطقة كما الحال بالنسبة لاخوة كثيرين مثل الشهيد القائد عماد مغنية.

واكد نصرالله ان الشهيد بدر الدين لديه شجاعة عالية وشهامة وهمة كبيرة وارادة وعزم وجدّية وغيرة وحماسة وذكاء وابداع وبيان قوي وقدرة خطابية عالية وكان شاعرًا ينظم القصائد للقدس وفلسطين والأئمة عليهم السلام.

يتبع...

روابط ذات صلة

السید نصر الله: نتائج الإنتخابات تعطي رسائل قوية حول التمسك بالمقاومة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لأول مرة منذ الستينيات وبعد 'التطبيع'.. حجاج يهود يزورون مكناس المغربية

كندا تعد قانونا بشأن استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا

مسيرة"لبيك ياوطني" -2012

اعتصام أمام سفارة آل سعود في لندن تنديدا بسياساتهم العدوانية

القبض على 3 إرهابيين وضبط أعتدة في نينوى

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تنتخب الأسير أحمد سعدات أمينا عاماً ومزهر نائبا له