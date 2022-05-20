السيد نصر الله: نكبة 15 ايار لم تكن نكبة فلسطين فقط بل نكبة كل العرب

العالم-لبنان

وقال السيد نصرالله: نجدد تبريكنا وعزاءنا لعائلة قائدنا العزيز الشهيد مصطفى بدر الدين الشريفة فردًا فردًا. الحمد لله وفقنا هذا العام لاحياء ذكرى الأخ العزيز القائد الجهادي الشهيد مصطفى بدر الدين رضوان الله تعالى عليه.

واضاف: خلال العامين الماضيين قضى الكثير من اخواننا وأخواتنا بسبب المرض وكورونا. كل العائلات الكريمة تتوقع مني ذكر أسمائهم وأنا يشرّفني ذكر أسماء إخواني وأخواتي الذين يرحلون ويستشهدون أيضًا لكن اقتصرت هذه المرة على العلماء.

وتابع قائلا: الشهيد بدر الدين هو أحد رموز جيل بكامله جيل مؤمن ومجاهد في لبنان والمنطقة كما الحال بالنسبة لاخوة كثيرين مثل الشهيد القائد عماد مغنية.

واكد نصرالله ان الشهيد بدر الدين لديه شجاعة عالية وشهامة وهمة كبيرة وارادة وعزم وجدّية وغيرة وحماسة وذكاء وابداع وبيان قوي وقدرة خطابية عالية وكان شاعرًا ينظم القصائد للقدس وفلسطين والأئمة عليهم السلام.

يتبع...