طائرة سعودية في تل أبيب.. ومواقع مراقبة الطيران تكشف عملية التمويه التي قامت بها

العالم- السعودية

ونشر الصحفي “بلومنتال” عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” صورا من موقع “فلايت رادار24” المتخصص في مراقبة الطيران، توضح مسار رحلة الطائرة.

ووفقا لمسار الطائرة، فقد أقلعت من مدينة جدة السعودية وهبطت العاصمة الأردنية عمان، ثم بعد فترة وجيزة أقلعت صوب كيان الاحتلال الاسرائيلي وهبطت في مطار “بن غوريون” بتل أبيب.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن وصول رحلة جوية مباشرة من الرياض إلى تل أبيب.

وقالت صحفية “جيروزاليم بوست” إن “الرحلة الجوية المباشرة من الرياض والتي ستهبط في مطار بن غوريون بتل أبيب، تابعة لشركة “رويال جيت” الإماراتية، وتابع بأن الطائرة تحمل اسم “(A6-AIN) 737 VIP”.

وجاء وصول الطائرة آنذاك بالتزامن مع انطلاقة أعمال قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” التي تستضيفها الرياض بحضور عربي ودولي.

ولاحقا، ذكرت تقارير إسرائيلية، أن طائرة إسرائيلية خاصة حطّت في مطار بالسعودية، كما أظهرت بيانات مواقع لتتبع حركات الطيران بالعالم بقاء الطائرة بالمملكة لساعات قبل مغادرتها.

طائرة إسرائيلية تهبط في السعودية

وقالت هيئة البث الإسرائيلية “كان” إن هذه أول طائرة تابعة لتل أبيب تحط في أراضي المملكة، فيما قالت صحيفة “جيروزاليم بوست”، إن هبوط الطائرة في السعودية جاء بعد يوم واحد من هبوط أول رحلة جوية أقلعت من المملكة وحطت في مطار بن غوريون، وكانت تابعة لشركة “رويال جيت” الإماراتية.

اعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة بمثابة “تقدم في العلاقات بين إسرائيل والسعودية”، إذ أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين الرياض وتل أبيب.

ولم تذكر التقارير الإسرائيلية المزيد من التفاصيل حول الطائرة الإسرائيلية التي حطت بالمملكة، لكن مواقع من “المصادر المفتوحة” حول حركة الطيران بالعالم كشفت عن تفاصيل أكثر، والتي أوضحت حينها أن الطائرة الإسرائيلية مُسجلة باسم “M-ABGG”، وهي من طراز: Bombardier CL-600-2B16 Challenger 604، وتحمل الرقم التسلسلي 5450.

هذه الطائرة هي نفسها التي عبرت في فبراير/شباط 2020 الأجواء السودانية، وأقلعت حينها من مطار كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو، وعادت إلى تل أبيب مرورواً بأجواء السودان، ولم تكن الطائرة برقم تصريح إسرائيلي، لكن قاعدتها المسجلة كانت مطار بن غوريون.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أعلنت في مارس/آذار الماضي أن حكومة المملكة لا تنظر إلى إسرائيل باعتبارها عدوا وإنما تعدها “حليفا محتملا“.

وقال إبن سلمان، في مقابلة مطولة مع صحية “أتلانتيك” الأمريكية ردا على سؤال حول إمكانية أن تحذو المملكة حذو بعض الدول العربية الأخرى في الخليج (الفارسي) وتقيم علاقات دبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي: “الاتفاق بين دول مجلس التعاون هو ألا تقوم أي دولة بأي تصرف سياسي، أمني، اقتصادي من شأنه أن يلحق الضرر بدول مجلس التعاون الأخرى، وجميع دول المجلس ملتزمة بذلك، وما عدا ذلك، فإن كل دولة لها الحرية الكاملة في القيام بأي شيء ترغب القيام به حسب ما ترى”.

وأضاف إبن سلمان: “إنهم يملكون الحق كاملا في القيام بأي شيء يرونه مناسبا للإمارات العربية المتحدة، أما بالنسبة لنا، فإننا نأمل أن تحل المشكلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وتابع: “إننا لا ننظر إلى إسرائيل كعدو، بل ننظر إليهم كحليف محتمل في العديد من المصالح التي يمكن أن نسعى لتحقيقها معا، لكن يجب أن تحل بعض القضايا قبل الوصول إلى ذلك”.