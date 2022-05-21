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البنك الدولي: مستعدون لدعم العراق بتوسيع استخدام الطاقة النظيفة

البنك الدولي: مستعدون لدعم العراق بتوسيع استخدام الطاقة النظيفة
السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن البنك الدولي، الجمعة، استعداده لدعم العراق بتوسيع استخدام الطاقة النظيفة.

العالم -العراق

وقال البنك المركزي العراقي في بيان، أنه "تم التأكيد على أهمية التمويل الأخضر في مواجهة التغيرات المناخية".

واشار الى أن البنك الدولي "أبدى استعداده لمساعدة السلطات العراقية ذات العلاقة في بناء خارطة الطريق لتوسيع استخدام الطاقة النظيفة، مؤكدا أهمية مبادرة البنك المركزي العراقي في دعم تمويل منظومات الطاقة الشمسية بمبلغ تريليون دينار".

ولفت إلى ان "البعثة ركزت على منهجيات إصلاح المصارف الحكومية وبناء القدرات ودعم نظام المدفوعات والخدمات المالية الرقمية والبنى المالية التحتية وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف البيان، أن "البعثة راجعت برامج التعاون والدعم المقدم من البنك الدولي إلى البنك المركزي ووزارة المالية بهدف إصلاح القطاع المالي وتعزيز دوره في تمويل التنمية الاقتصادية".

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